Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10% китайской Rongsheng Petrochemical

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10%-й доли в китайской нефтехимической компании Rongsheng Petrochemical Co. за 24,6 млрд юаней ($3,4 млрд).

Как говорится в пресс-релизе Saudi Aramco, сделка была совершена через ее нидерландское подразделение Aramco Overseas Company BV.

Приобретение доли в Rongsheng Petrochemical позволит саудовской компании увеличить присутствие на китайском рынке переработки и транспортировки нефти, отмечается в сообщении.

Соглашение также предполагает, что Aramco будет поставлять нефть в объеме 480 тыс. баррелей в сутки на нефтехимический комплекс, принадлежащий дочерней компании Rongsheng - Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd (ZPC).

Rongsheng Petrochemical является одной из ведущих нефтехимических компаний Китая. Ей принадлежит 51% ZPC, которая управляет крупнейшим в КНР нефтехимическим комплексом, способным перерабатывать 800 тыс. баррелей нефти в сутки и производить 4,2 млн тонн этилена в год.