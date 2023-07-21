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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10% китайской Rongsheng Petrochemical

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10%-й доли в китайской нефтехимической компании Rongsheng Petrochemical Co. за 24,6 млрд юаней ($3,4 млрд).

Как говорится в пресс-релизе Saudi Aramco, сделка была совершена через ее нидерландское подразделение Aramco Overseas Company BV.

Приобретение доли в Rongsheng Petrochemical позволит саудовской компании увеличить присутствие на китайском рынке переработки и транспортировки нефти, отмечается в сообщении.

Соглашение также предполагает, что Aramco будет поставлять нефть в объеме 480 тыс. баррелей в сутки на нефтехимический комплекс, принадлежащий дочерней компании Rongsheng - Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd (ZPC).

Rongsheng Petrochemical является одной из ведущих нефтехимических компаний Китая. Ей принадлежит 51% ZPC, которая управляет крупнейшим в КНР нефтехимическим комплексом, способным перерабатывать 800 тыс. баррелей нефти в сутки и производить 4,2 млн тонн этилена в год.

Saudi Aramco Китай Rongsheng Petrochemical Aramco Overseas Company BV Саудовская Аравия Нидерланды
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