"Ъ" предупредил о риске ухода с СПбМТСБ топлива из Белоруссии из-за срезания демпфера

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сокращение топливного демпфера в два раза с сентября 2023 года сделает невыгодными продажи нефтепродуктов из Белоруссии на СПбМТСБ. А их уход с площадки может вызвать очередной всплеск биржевых цен, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.

С конца 2022 года продажи белорусских нефтепродуктов на СПбМТСБ осуществляются через трейдера "Промсырьеимпорт", который получает выплаты по демпферу. Так, НПЗ продают бензин и дизтопливо "Промсырьеимпорту", а затем тот реализует эти объемы через биржу по внутрироссийским ценам. Чтобы компенсировать разрыв между закупочной и внутренней ценой, трейдер получает демпферные выплаты из бюджета. Как сказано в отчетности компании за 2022 год, она получила свыше 1 млрд рублей в виде выплат по демпферу, при этом поставки начались только в октябре 2022 года.

В сентябре 2023 года демпферные выплаты упадут в два раза. Это означает, что закупочная цена "Промсырьеимпорта" сократится, что сделает такие поставки непривлекательными для белорусских производителей при нынешнем уровне внутрироссийских цен. По мнению нескольких собеседников издания, эти НПЗ перенаправят поставляемые в Россию объемы на экспорт в дальнее зарубежье через российские порты северо-запада.

В Минэнерго России от комментариев отказались, отмечает издание.

Поставки топлива из Беларуси в Россию в последний год были не слишком большими по сравнению с объемом всего рынка, но составляли значительную долю биржевых продаж и тем самым влияли на оптовые цены на топливо. По оценкам источника издания в отрасли, в последние недели белорусские поставщики продавали 1,2-4,9 тысячи тонн дизтоплива и 0,6-1,14 тысячи тонн бензина в день, то есть на них приходилось до 4% и 14% от продаж этих видов топлива на СПбМТСБ соответственно.

Прекращение поставок может создать дополнительную напряженность на российском топливном рынке, особенно в сегменте дизтоплива, предупреждает "Коммерсантъ". Так, рост стоимости ДТ в последнее время вызван ожиданием ухода белорусского товара, считают источники газеты.

Сейчас стоимость дизельного топлива находится на историческом максимуме.