Биржевые цены на дизельное топливо в России две недели кряду бьют рекорды

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Биржевая стоимость летнего дизельного топлива держится на рекордных отметках вторую неделю подряд.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цена ДТл по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России) в пятницу составила 64027 рублей за тонну.

Предыдущий рекорд - 58537 рублей за тонну - был достигнут в июле 2023 года, но в конце июля на фоне позитивных заявлений регуляторов случилось общее падение биржевых цен на топливо. Однако с 31 июля цены на дизтопливо снова пошли вверх и больше уже не корректировались. Самая высокая стоимость ДТ в прошлые годы была зарегистрирована в июле 2022 года - 57702 рублей за тонну.

Биржевая цена на ДТ вплотную приблизилась к отсечке в 64620 рублей за тонну, после которой демпфер для нефтяных компаний становится нулевым. Для выплаты демпфера за ориентир берется среднемесячный показатель для европейской части России на СПбМТСБ. Вполне возможно, что перешагнуть эту планку биржевые цены на ДТл смогут уже в понедельник.

Цены на дизельное топливо растут из-за высокого спроса на внутреннем рынке России в сезон отпусков и разгара сельскохозяйственных работ в конце лета. Кроме того, в активной фазе период закупки топлива для отдаленных регионов в рамках северного завоза. К этому добавился фактор ухода с биржи топлива белорусских НПЗ.

Также влияют на ценовую ситуацию закупки на бирже товара крупными покупателями из числа промышленных и инфраструктурных компаний, для которых уровень цен не так важен, как для топливных трейдеров и сетей АЗС. Последние стремительно теряют остатки прибыльности своего заправочного бизнеса из-за дисбаланса оптовых и розничных цен. Стоимость дизтоплива на заправках России начинает медленно расти, но этот рост все равно не сопоставим с темпами повышения биржевой стоимости.

Немного изменилась ситуация с бензинами на бирже. По сравнению со скачками предыдущих недель сейчас поведение биржевых цен можно отнести к категории "боковика". Но это лишь локальная характеристика минувшей недели. В целом же биржевые цены на бензин устойчиво растут с января 2023 года и сейчас находятся на высоком уровне - 62448 рублей за тонну за Аи-92 и 69143 рублей за тонну за Аи-95. Причины роста бензиновых цен сходны с рынком дизтоплива. При этом в бензиновом сегменте маржинальность АЗС давно в минусе, хотя темп роста цен на АЗС набрал серьезные обороты и превысил инфляцию.

На этой неделе Росстат опубликовал данные по динамике среднероссийских потребительских цен на бензин, по которым, по состоянию на 7 августа 2023 года бензин в рознице в стране подорожал с начала года на 5,5% при общей инфляции за этот период на уровне 3,42%.