Цена летнего дизтоплива на бирже превысила 60 тыс. руб./т, обновив очередной рекорд

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Стоимость летнего дизельного топлива на бирже установила новый рекорд, впервые в истории превысив 60 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

За неделю биржевая цена на летнее ДТ по национальному индексу выросла на 6,4%, до 60 107 руб./т, тем самым обновив исторический рекорд сентября 2022 года - 58 865 руб./т.

В свою очередь, биржевые цены на бензин по итогам уходящей торговой недели отыграли часть падения, случившегося на предыдущей: Аи-92 подорожал на 3%, до 62 353 руб./т, Аи-95 - на 3,2%, до 68 243 руб./т.

Как сообщалось, в последнюю неделю июля биржевые цены на бензин отступили от рекордных значений на фоне заявлений регуляторов об ограничении экспорта и увеличении биржевых нормативов продаж. Благодаря этому среднемесячное значение индекса Аи-92 для рынка европейской части РФ оказалось ниже установленной планки для выплат демпфера, которая составляет 62 590 руб./т. Выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу в июле составили 110,4 млрд руб., тогда как в июне они равнялись 78,6 млрд руб.

Рост цен на топливо на уходящей неделе не сдержала даже публикация правительством в среду постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов на бирже: для бензина с нынешних 12% до 13% от производства, для дизтоплива - с 8,5% до 9,5%. Изменения вступят в силу с 1 сентября.