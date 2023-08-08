Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $79,34/барр. до $82,62/барр., говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Оценка стоимости Brent на 2024 год также выросла с $83,51/барр. до $86,48/барр.

Ведомство ожидает, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85/барр.

По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило нефтепроизводство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в EIA, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.

"Мы ожидаем, что эти факторы приведут к сокращению мировых запасов нефти, а также будут оказывать повышательное давление на цену нефти в ближайшие месяцы", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, во втором полугодии 2023 года средняя цена Brent составит $86/барр.