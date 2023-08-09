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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Sony сократила квартальную чистую прибыль на 17%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU -Японская Sony Corp. в первом квартале 2023 финансового года (апрель-июнь) сократила чистую прибыль на 17%, но результат оказался лучше прогноза.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила 217,5 млрд иен ($1,52 млрд) по сравнению с 261,1 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Эксперты, опрошенные Quick, в среднем оценивали ее на уровне 179,7 млрд иен.

Операционная прибыль Sony в минувшем квартале упала на 31% - до 253 млрд иен. Между тем выручка увеличилась на 33% и достигла 2,964 трлн иен.

Операционная прибыль музыкального бизнеса повысилась на 20% и составила 73,4 млрд иен, подразделения, выпускающем фото- и видеотехнику, мобильные устройства и телевизоры, - на 3,7%, до 55,6 млрд иен. В то же время в игровом сегменте было зафиксировано снижение на 6,8% - до 49,2 млрд иен, в подразделении сенсорных решений - на 41,5%, до 12,7 млрд иен, в кинобизнесе - на 68%, до 16 млрд иен.

За минувший квартал компания продала 3,3 млн PlayStation 5 по сравнению с 2,4 млн годом ранее.

Sony улучшила прогноз на весь 2023 финансовый год и теперь ожидает чистую прибыль в объеме около 860 млрд иен (прежняя оценка - 840 млрд иен), выручку - 12,2 трлн иен (ранее 11,5 трлн иен). Операционная прибыль по-прежнему ожидается на уровне 1,17 трлн иен.

Компания полагает, что операционная прибыль музыкального бизнеса составит 280 млрд иен против ранее прогнозировавшихся 265 млрд иен. При этом оценка для подразделения сенсорных решений была ухудшена до 180 млрд иен с 200 млрд иен.

За последние три месяца капитализация Sony на 3,7% (до 16 трлн иен), тогда как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 10,6%.

PlayStation Sony Япония
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