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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Разработчик платформы игр Roblox в III кв. увеличил чистый убыток в четыре раза

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox в третьем квартале увеличил чистый убыток в четыре раза, что оказалось хуже ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $297,8 млн, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с $74 млн, или 13 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

При этом выручка увеличилась на 1,7% и достигла $517,7 млн против $509,3 млн годом ранее. Общий объем денежных поступлений (bookings) - показатель, включающий в себя выручку и отсроченные поступления от продажи виртуальной валюты на сайте компании, вырос на 10% - до $701,7 млн с $637,8 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне 32 цента на акцию при выручке в $593,4 млн и объеме денежных поступлений в $692,2 млн.

Количество ежедневно активных пользователей Roblox составляло на конец сентября 58,8 млн, что на 24% превышает показатель годом ранее. При этом средний объем поступлений в расчете на активного пользователя сократился на 11% и составил $11,94.

Котировки акций Roblox на предварительных торгах в среду рухнули почти на 11% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года упала более чем на 62% (до $23,8 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял менее 20%.

Roblox является разработчиком многопользовательской онлайн-платформы, которая позволяет участникам создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. В марте 2021 года компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.

Roblox
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