Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Разработчик платформы игр Roblox сократил чистый убыток в III квартале на 7%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. сократил чистый убыток в третьем квартале на 7%, увеличив выручку на 38%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в июле-сентябре составил $277,2 млн по сравнению с $297,8 млн за аналогичный период предыдущего года.

Убыток в расчете на акцию уменьшился до $0,45 с $0,5. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали чистый убыток Roblox на уровне $0,49 на акцию.

В компании отмечают, что рост расходов в большинстве категорий замедлился, благодаря чему Roblox смогла добиться существенного улучшения рентабельности операций.

Квартальная выручка компании повысилась до $713,2 млн с $517,7 млн годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $700,5 млн.

Общий объем денежных поступлений (bookings) - показатель, включающий в себя выручку и отсроченные поступления от продажи виртуальной валюты, - вырос на 20%, до $839,5 млн, также оказавшись лучше ожиданий рынка ($824,7 млн).

Среднее количество ежедневно активных пользователей Roblox в третьем квартале составило 70,2 млн, что на 20% превышает показатель того же периода годом ранее. Средний объем поступлений в расчете на активного пользователя составил $11,96, как и годом ранее.

Roblox является разработчиком многопользовательской онлайн-платформы, которая позволяет участникам создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. В марте 2021 года компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.

Акции Roblox подскочили в цене на 19% в начале торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 32,6%.

Roblox
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб.

Путин подписал указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб.

РФ передаст "Росатому" акции ДВМП, ранее принадлежавшие Магомедовым

Forbes сообщил о начале подготовке "Делимобиля" к IPO на "Мосбирже"

Forbes сообщил о начале подготовке "Делимобиля" к IPO на "Мосбирже"

Власти и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92

Власти и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92

Минпромторг предупредил, что повышение цены на цемент должно быть обоснованным

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Набиуллина отметила, что от санкций против "СПБ биржи" больше пострадали "квалы"

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });