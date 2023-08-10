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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Китайский производитель чипов SMIC сократил чистую прибыль на 22% во II квартале

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель микропроцессоров Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) во втором квартале сократил чистую прибыль на 22%, выручку - на 18% на фоне слабого мирового спроса на микрочипы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $402,8 млн против $514,3 млн за аналогичный период прошлого года.

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Выручка снизилась до $1,56 млрд по сравнению с $1,9 млрд годом ранее.

Опрошенные Refinitiv аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне $184,2 млн и выручку $1,55 млрд.

Валовая маржа в минувшем квартале составила всего 20,3% против 39,4% за тот же период 2022 года.

SMIC рассчитывает увеличить выручку по итогам третьего квартала на 3-5% в поквартальном выражении, валовая маржа будет находиться в диапазоне 18-20%.

Котировки акций SMIC снизились на 0,5% на торгах в Гонконге в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 10,5%, в то время как фондовый индекс Hang Seng за этот период потерял 2,7%.

SMIC Китай
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