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Чипмейкер SMIC в III квартале сократил чистую прибыль на 80%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в третьем квартале 2023 года сократил чистую прибыль на 80% в годовом исчислении - до $94 млн, сообщается в его отчетности.

Выручка опустилась до $1,62 млрд против $1,92 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $184 млн. Выручка не оправдала как консенсус-прогноза, так и ожидания самой компании, которая предполагала, что она будет находиться в диапазоне $1,96-2 млрд.

Валовая рентабельность в минувшем квартале упала до 19,8% по сравнению с 38,9% за тот же период 2022 года.

Руководство компании заявило, что ожидавшееся в начале этого года восстановление спроса на чипы так и не произошло. "Мы не видим драйверов и импульсов для значительного роста рынка", - сказал главный исполнительный директор SMIC Чжао Хайцзюнь.

При этом компания повысила прогноз капзатрат в текущем году до примерно $7,5 млрд, хотя ранее говорила о том, что их объем будет находиться примерно на прошлогоднем уровне ($6,35 млрд).

SMIC рассчитывает увеличить выручку по итогам четвертого квартала на 1,3% в поквартальном выражении.

Котировки акций SMIC упали на 6,4% на торгах в Гонконге в пятницу. С начала 2023 года капитализация компании выросла на 31%, в то время как фондовый индекс Hang Seng за этот период потерял 12,8%.

SMIC Гонконг Чжао Хайцзюнь Китай
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