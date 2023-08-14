Доллар поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Фото: "Интерфакс"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник утром; доллар поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 110 рублям.

Курс доллара США составил 100,16 руб./$1 в 9:11 по Москве, что на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 109,52 руб./EUR1, подорожав на 74 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 73,18 копейки - до 104,37 руб.

"Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой. Правда, ее восстановлению может способствовать подорожавшая нефть. Однако добровольное сокращение нефтяного экспорта РФ вместе со снижением спроса на него, а также санкционные и геополитические ограничения ослабляют эффект от роста котировок нефти. В то же время импорт остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны 2022 г. Это поддерживает повышенный спрос на инвалюту вместе с выводом средств за рубеж как российскими лицами, так и нерезидентами, выходящими из активов в РФ", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.