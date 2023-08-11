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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В ЦБ назвали экспортно-импортные операции решающим фактором в ослаблении рубля

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Банк России сохраняет свою позицию относительно того, что экспортно-импортные операции являются решающим фактором в ослаблении рубля, и отмечает, что рост внутреннего спроса для стабильной динамики курса должен быть соразмерен экспортным возможностям экономики.

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"Мы по-прежнему считаем, что решающим фактором является то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг. И экспорт, и импорт товаров в последние месяцы - июнь, июль, действительно, близки к своим средним значениям первого полугодия, поэтому распространенным комментарием и мнением является, что если они близки к этим уровням, то по статистике платежного баланса и курс при этом меняться не должен, что-то должно происходить с каким-то другими компонентами платежного баланса", - заявил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Однако, отметил он, сейчас стоимостной объем экспорта примерно на треть ниже своих уровней второй половины 2022 года.

"Да, основная часть снижения стоимостных объемов экспорта произошла в первом квартале, но с учетом увеличившихся лагов получения экспортной выручки, поступления ее на валютный рынок эти эффекты более растянуты во времени, поэтому мы видели не резкое ослабление курса в первом квартале, когда на рынок еще поступала валютная выручка от продаж четвертого квартала, а постепенное ослабление курса в течение всех месяцев с начала этого года в ответ на значительное снижение экспорта товаров в стоимостном выражении. Это снижение связано как со снижением цен, так и со снижением объемов по широкому кругу нашей экспортной номенклатуры. Стоимостной объем импорта же возрос по сравнению со средним уровнем четвертого квартала", - пояснил Заботкин.

При этом он подчеркнул, что из поля зрения экспертов и комментаторов часто выпадает тот факт, что ослабление курса способно происходить даже при неизменных объемах экспорта-импорта в долларовом выражении. "Если экспорт и сальдо финансового счета в целом неизменны, то объем валюты, который доступен для оплаты импорта, тоже в целом неизменен в силу того, что платежный баланс является тождеством. Если при этом внутренний спрос активно растет в рублевом выражении - это может быть связано с ростом рублевых доходов населения, кредитования, инвестактивности предприятий, повышенным уровнем государственного спроса - то и объем спроса на импорт, исчисленный в рублях, тоже возрастает. И, соответственно, на тот же объем долларов или евро, или юаней, которые доступны для оплаты импорта, в силу того, что экспорт неизменен, величина валюты, которая доступна для оплаты импорта, не поменялась, а количество рублей, которые предъявляют спрос на этот объем валюты, возрос", - пояснил зампред.

Для того, чтобы "сбалансировать эту ситуацию курс неизбежно ослабнет", отметил он. "Отсюда важный вывод, что рост внутреннего спроса для стабильной динамики курса должен быть соразмерен экспортным возможностям экономики", - подчеркнул зампред.

По его словам, в рамках этой логики динамика курса является наиболее оперативным индикатором того, в какой мере динамика экономики соответствует сбалансированному росту, который учитывает ее экспортные возможности.

"Если бы возрастал отток капитала - на что нам часто в последнее время указывают - это должно было бы проявиться в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета, и увеличении сальдо текущего счета, потому что этот так называемый отток капитала надо было чем-то дополнительно профинансировать. То, что мы видим по оперативной статистике в июне-июле - сальдо текущего счета находится на своих минимальных значениях за довольно длительную историю. В июне это связано с сезонными факторами, но в июле сезонность операций уже менее выражена, поэтому гипотеза о том, что изменение курса связано с какими-то значительными операциями капитального характера, наверное, на текущий момент не очень обоснована", - заключил он.

Банк России Алексей Заботкин
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