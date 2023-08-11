Банк России по-прежнему не видит рисков для финстабильности в ослаблении рубля

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля, но хотел бы снизить волатильность рынка, для чего и принял решение о приостановке зеркалирования покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"На сегодня мы рисков финансовой стабильности не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями, соответственно, считаем возможным их приостановить до конца этого года и далее выполнить эти отложенные покупки после возобновления регулярных операций так же, как мы это делали в 2019 году", - сказал Заботкин.

ЦБ ранее сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Проводить операции по продаже валюты в рамках использования средств ФНБ регулятор продолжит (ежедневный объем продаж - 2,3 млрд рублей).

Минфин РФ впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. Так, с 7 августа по 6 сентября ежедневный объем покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей. Общий объем покупок за этот период определен в размере 40,5 млрд рублей.

Евро и доллар США активно укрепляются на Московской бирже в пятницу днем. По последним данным, евро поднялся выше 109 руб. впервые с 23 марта 2022 года, доллар торгуется выше 99 руб. впервые с 25 марта 2022 года.

Приостановка Банком России покупок валюты в рамках зеркалирования операций по бюджетному правилу носит временный характер, напомнил зампред ЦБ.

"Целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты в текущих рыночных условиях с учетом того, что ликвидность валютного рынка несколько ниже в августе традиционно и с учетом тех колебаний, которые уже происходят", - отметил Заботкин.

"Как показывает опыт прошлых эпизодов, когда мы пользовались этой мерой, в особенности 2018 года, решения о временной приостановке сами по себе не оказывают существенного влияния на преобладающий уровень валютного курса, но они действительно позволяют снизить опасения рынка о дополнительном росте волатильности из-за проведения покупок, соответственно, оказывают в целом стабилизирующее влияние на рынок", - подчеркнул зампред ЦБ.