В Казахстане сократилась суточная добыча нефти

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане отмечается снижение суточной добычи нефти с 11 августа, когда на западе страны вновь произошла авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК).

По данным АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса" при Минэнерго Казахстана, до аварии на МАЭК, 10 августа, суточная добыча нефти в республике составила 232 тысячи тонн.

11 августа суточная добыча упала до 220,4 тысячи тонн, 12 августа - 217,5 тысячи тонн, 13 августа - 215 тысяч тонн.

"Интерфакс" запросил комментарий о причинах снижения добычи у Минэнерго республики.

11 августа В Мангистауской области на западе Казахстана произошло масштабное отключение электроэнергии в связи с аварией на МАЭК. По данным системного оператора KEGOC, произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей - в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт. В этот же день произошла еще одна авария: отключился блок N3 на ТЭС МАЭК со снижением нагрузки на 147 МВт, что привело к ограничению потребления электрической мощности на 55 МВт в Атырауском энергоузле и на 35 МВт в Мангистауском энергоузле.

В Мангистауской области с 13 августа введены частичные ограничения на потребление электрической энергии. Ожидается, что циклические отключения потребителей будут продолжительностью от 3 до 5 часов с целью ограничения объёма потребляемой энергии до устранения аварии на МАЭК. Также введено ограничение по подаче электроэнергии промышленным объектам в пользу подачи для бытовых потребителей.

Это не первая крупная авария на МАЭК за последнее время. 3 июля на МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле произошла вынужденная остановка энергоблока №1, которая привела к сбою в энергоснабжении запада Казахстана, где сосредоточены основные нефтедобывающие месторождения республики. В результате данного сбоя были обесточены несколько крупных предприятий в области ТЭК, что повлияло на добычу нефти, ее отгрузку и переработку.