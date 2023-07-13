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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Предварительной причиной недавней энергоаварии в Казахстане назван износ оборудования

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане рабочая группа представила правительству предварительные итоги расследования причин аварий на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) и отметила высокую степень износа оборудования на МАЭК.

Группа работала с 6 по 9 июля в Мангистауской и Атырауской областях и восстановила цепочку событий, произошедших 3 июля, изучила состояние энергосистемы Западного региона и отдельно проверила надежность внешнего электроснабжения АНПЗ.

"Произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме Западного региона. Затянулась реализация проекта по усилению электрической сети Западной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана", - сообщила пресс-служба правительства.

На правительственном совещании отмечалась высокая аварийность региональных станций в Атырауской и Мангистауской областях, в первую очередь МАЭК. Оборудование станции характеризуется высокой степенью износа.

"Вместе с тем имеются вопросы к работе новой парогазовой тепловой станции ТОО Karabatan Utility Solutions. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеются серьезные изъяны в схеме внешнего электроснабжения", - отмечается в пресс-релизе.

Чиновники подготовили план по решению ряда системных проблем для недопущения подобных ситуаций в будущем. Он подразумевает модернизацию и реконструкцию МАЭК, усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС, строительство собственного энергоисточника на АНПЗ.

При этом продолжается поиск ответственных за случившееся.

Вечером 3 июля на МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле произошла вынужденная остановка энергоблока №1. Из-за аварийного отключения блока произошел наброс мощности на транзитную ЛЭП 220 кВ Актау - Атырау - Уральск - ЕЭС России, в результате сработала противоаварийная автоматика с отключением линий 220 кВ Тенгиз - Бейнеу. Как следствие, энергосистема Мангистауской области перешла на изолированную работу с понижением частоты и отключением потребителей. Далее развитие аварии перешло на Атырауский энергоузел с выведением в изолированную работу (от транзитной ЛЭП 220 кВ) электростанций "Тенгизшевройла" (оператор месторождения Тенгиз), NCOC (оператор Кашагана), Атырауской ТЭЦ, Атырауского НПЗ, КТК-К, половины города Атырау и районов области.

Ремонт энергоблока №1 на МАЭК был завершен 9 июля. Запустить его удалось со второй попытки.

Атырау Казахстан АНПЗ МАЭК
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