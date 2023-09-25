Астана обсуждает с Москвой увеличение индикативного баланса поставок бензина в 2,75 раза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго Казахстана ведет переговоры с Минэнерго России об увеличении годового индикативного баланса поставок бензина почти в 3 раза - до 110 тысяч тонн с текущих 40 тысяч тонн, сообщил на брифинге замминистра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По его словам, Москве направлен запрос на увеличение баланса в 2023 году на 70 тысяч тонн. Такое решение обусловлено плановым ремонтом на Атырауском НПЗ с 1 октября по 3 ноября.

"В месяц, если Атырауский завод хорошо выйдет с ремонта, то где-то 15 тысяч тонн (будет потребность в поставках из России - ИФ). Именно на октябрь. А в ноябре и декабре, я надеюсь, и наши расчеты показывают, что мы обойдемся без таких поставок", - заверил замминистра.

Он считает, что запрашиваемые объемы республике вряд ли понадобятся.

"В слове индикатив и кроется весь смысл, то есть это примерно то, что возможно когда-нибудь понадобится. Но наши расчеты показывают, что нам такого объема пока не надо", - отметил Аккенженов.