Энергоблок МАЭК в Казахстане вновь аварийно отключился

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Энергоблок №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) вновь отключился, ремонт планируется завершить до 9 июля, сообщила пресс-служба МАЭК.

"6 июля в 17:33 на ТЭС повторно отключился энергоблок №1 по той же причине. В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока", - говорится в сообщении.

"Ремонтные работы планируется начать после 00:00 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов. Планируется произвести ремонт данного энергоблока до 24:00 9 июля", - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что по бытовым потребителям ограничений в электроснабжении нет, также как и отсутствуют ограничения водоснабжения в населенных пунктах.

Вечером 3 июля на МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле произошла вынужденная остановка энергоблока №1. Из-за аварийного отключения энергоблока произошел наброс мощности на транзитную ЛЭП 220 кВ Актау - Атырау - Уральск - ЕЭС России, в результате сработала противоаварийная автоматика с отключением линий 220 кВ Тенгиз - Бейнеу. Как следствие, энергосистема Мангистауской области перешла на изолированную работу с понижением частоты и отключением потребителей. Далее развитие аварии перешло на Атырауский энергоузел с выведением в изолированную работу (от транзитной ЛЭП 220 кВ) электростанций "Тенгизшевройла" (оператор разработки месторождения Тенгиз), NCOC (оператор Кашагана), Атырауской ТЭЦ, Атырауского НПЗ, КТК-К, половины города Атырау и районов области.

Ряд промышленных объектов в Атырауской области был переведен на резервные источники питания, в Мангистауской области промышленные объекты получали электроэнергию с ограничениями.