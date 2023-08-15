Рынок автомобилей с пробегом в РФ за семь месяцев вырос на 25,5%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей с пробегом в РФ в январе-июле 2023 года выросли на 25,5%, до 3,265 млн единиц, сообщило агентство "Автостат".

Рынок б/у автомобилей показывает рост в годовом выражении с начала года. В июле в РФ было реализовано 511 783 подержанных машины, что на 18,9% превысило показатель июля прошлого года и на 1,9% - показатель июня текущего года, в котором было продано чуть более 502 тыс. машин.

Половину вторичного рынка в июле пришлось на пять марок. Лидерство сохранил "АвтоВАЗ" с долей более 20% - продажи Lada с пробегом были на уровне 105,8 тыс. шт. (+1,8% г/г). Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota - 64 тыс. шт. (+34,9%). Далее следуют южнокорейские Kia (29,6 тыс. шт., +24,4%) и Hyundai (29 тыс. шт., +21,3%). Пятерку замыкает японский Nissan - 27,7 тыс. шт. (+23%).

Как отмечают в "Автостате", все бренды, вошедшие в десятку лидеров по итогам июля, показали положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (+39,1%), наименьший - у Lada (+1,8%).

Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей остался Ford Focus, объем перепродаж которого в прошлом месяце составил 10,9 тыс. шт. (+13,7%). На вторую строчку рейтинга поднялась Kia Rio (9,9 тыс. шт., +3,1%), на третьей была модель Hyundai Solaris (9,8 тыс. шт., +3,5%). На четвертую позицию опустился хэтчбек Lada 2114 (9,8 тыс. шт., -3%). На пятой - Toyota Corolla (9,6 тыс. шт. +26,4%).

Восемь из десяти наиболее популярных моделей показывают положительную динамику продаж в б/у сегменте. Наиболее сильный рост демонстрирует Toyota Corolla. При этом падение, наряду с Lada 2114, фиксируется еще также в продажах Lada 2107 (-5,7%).

По итогам семи месяцев 2023 года в РФ продано 3 млн 265,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого. Как отмечает "Автостат", практически все представленные в таблице бренды, за исключением вазовской "семерки", с начала года показывают рыночный рост.

Как сообщал ранее "Автостат", рынок новых легковых автомобилей в РФ за семь месяцев 2023 года вырос на 28,2%, до 497,23 тыс. шт.