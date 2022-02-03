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Белоусов поддержал идею перезапустить программу утилизации старых авто

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Программу утилизации старых автомобилей целесообразно было бы перезапустить при улучшении конъюнктуры на авторынке, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"У нас такая программа, действительно, была. Она сыграла очень яркую роль в том, что были поддержаны в 2014-2015 годах объемы спроса. Я думаю, что такую программу надо возобновить. Но нужно посмотреть, чтобы мы не повторили тех ошибок, которые делали раньше, и чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего по разделению этих ресурсов", - сказал Белоусов в ходе онлайн-встречи президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России".

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