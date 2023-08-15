Минфин РФ 16 августа не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 16 августа 2023 года не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Последний раз Минфин РФ воздерживался от проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга по аналогичной причине в октябре 2022 года.

Совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания во вторник принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа сразу на 350 базисных пунктов - до 12% годовых. Это решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснил регулятор. ЦБ РФ, убрав из заявления с решением совета директоров содержательную часть сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), решил дать дополнительный комментарий. Регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил Банк России.

На фоне объявленного еще накануне анонса о проведении 15 августа внеочередного заседания ЦБ РФ по ставке на внутреннем долговом рынке произошло заметное падение котировок ОФЗ. Во вторник ценовое падение гособлигаций, особенно "коротких" выпусков, продолжилось, так как участники рынка прогнозировали менее существенное повышение ключевой ставки.