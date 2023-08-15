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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Kismet Capital Group купила российского финтех-оператора сервисов для бизнеса у Fleetcor

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Kismet Capital Group Ивана Таврина приобрела у американской Fleetcor Technologies 100% долей российского ООО "Передовые платежные решения" (ППР) - финтех-оператора сервисов для бизнеса, занимающегося обслуживанием топливных карт на российских АЗС.

Как сообщается в пресс-релизе ППР, сделка одобрена ФАС, правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями в России и управлением по контролю над иностранными активами Минфина США. Ее финансовые условия не раскрываются.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ППР" по итогам 2022 года получило выручку более 115 млрд рублей (+20%) и 2 млрд рублей чистой прибыли.

ППР работает на рынке процессинговых технологий для корпоративных платежей за топливо и в смежных сегментах затрат (оплата парковок, моек, командировок и отелей). Клиентами компании являются более 70 тысяч юрлиц и ИП. ППР стала первым российским подразделением Fleetcor в 2008 году.

Fleetcor Technologies предоставляет платежные решения для бизнеса, основным из которых является "топливная карта" - аналог банковской карты для оплаты топлива на АЗС по безналу.

Kismet Capital Group США ФАС Fleetcor ППР Иван Таврин
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