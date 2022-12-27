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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Tesla ввела в Китае 10 тысяч зарядных устройств для электромобилей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Tesla 26 декабря ввела в эксплуатацию десятитысячную колонку Supercharger для быстрой зарядки электромобилей в континентальной части Китая. Она находится в Шанхае у телебашни "Восточная жемчужина" - знакового здания в финансовом центре города Луцзяцзуй, отмечает "Синьхуа".

Девятитысячная зарядная колонка начала работу в сентябре этого года в провинции Хунань.

Производство на шанхайском заводе Tesla в январе-ноябре превысило 650 тысяч электромобилей. В том числе в ноябре был зафиксирован рекордный месячный объем поставок - 100 291 автомобиль.

Tesla Китай США Supercharger Шанхай Хунань
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