Tesla ввела в Китае 10 тысяч зарядных устройств для электромобилей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Tesla 26 декабря ввела в эксплуатацию десятитысячную колонку Supercharger для быстрой зарядки электромобилей в континентальной части Китая. Она находится в Шанхае у телебашни "Восточная жемчужина" - знакового здания в финансовом центре города Луцзяцзуй, отмечает "Синьхуа".

Девятитысячная зарядная колонка начала работу в сентябре этого года в провинции Хунань.

Производство на шанхайском заводе Tesla в январе-ноябре превысило 650 тысяч электромобилей. В том числе в ноябре был зафиксирован рекордный месячный объем поставок - 100 291 автомобиль.