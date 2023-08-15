Brent подешевела до $84,9 за баррель

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером во вторник на фоне слабых статданных из Китая и сильных - из США.

К 17:51 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,32 (1,53%) - до $84,89 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,47 (1,78%) - до $81,04 за баррель.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР во вторник сообщило, что промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%, сообщает Trading Economics.

Эти данные "едва ли помогут снять опасения" по поводу роста китайской экономики, написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

Кроме того, на нефтяные котировки могут оказывать давление опубликованные во вторник сильные данные о розничных продажах в США, выросших в июле четвертый месяц подряд - на 0,7% относительно июня. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%.

Федеральная резервная система пытается сдержать потребительский спрос за счет подъема процентных ставок уже более года, но июльская статистика розничных продаж вместе с умеренным ускорением инфляции в июне указывает на то, что задача еще не выполнена, пишет MarketWatch.