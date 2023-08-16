Brent подешевела до $84,64 за баррель

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти в среду продолжили снижение, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API. Неделей ранее резервы увеличились на 4,067 млн баррелей.

К 8:05 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,29%), до $84,64 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $1,32 (1,5%) до $84,89 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,26%), до $80,78 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подешевел на $1,52 (1,8%), до $80,99 за баррель.

Минэнерго США опубликует данные об изменении запасов энергоносителей в стране за прошлую неделю позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения ослабления спроса, связанные, в частности, с сигналами замедления темпов роста китайской экономики.

Экономика США демонстрирует устойчивость в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, и это вызывает опасения дальнейшего подъема ставки, которое может спровоцировать ухудшение ситуации в экономике.

"Большинство факторов на нефтяном рынке указывает на сокращение спроса. Потребуется дальнейшее снижение цен на нефть, чтобы на рынке появились покупатели", - сказал MarketWatch главный аналитик Oanda Эдвард Мойя.