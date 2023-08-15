Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября вырастет на $4,5

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2023 года вырастет на $4,5 - с $16,9 до $21,4 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных во вторник Минфином.

Месяцем ранее рост был на $1,3, в июле пошлина снижалась на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае и апреле, на $1,4 - в марте). Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период была на уровне $84,23. Таким образом, дисконт снизится примерно до 16,5% с 23,7% в июле (27,7% в июне, 29,9% в мае, 30,9% в апреле, 39,5% в марте, 41% в феврале и январе).

В июле дисконт Urals к бенчмарку, по расчетам Минфина, составлял порядка 19,6%.

В июле был принят закон, снижающий с 1 сентября 2023 года дисконт нефти к сорту Brent в отечественных нефтяных налогах (НДПИ и НДД) до $20 за баррель с установленных ранее $25 за баррель. С апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus на базе цены CIF в европейских портах, куда российская нефть фактически не поступает с 2023 года), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: в апреле он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля - $25 за баррель.

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла в сентябре повысится до $6,4 с $5 за тонну, на темные - до $21,4 с $16,9.

Пошлина на экспорт товарного бензина также составит $6,4 (сейчас $5), прямогонного (нафта) - $11,7 за тонну ($9,2).

Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ по-прежнему останется нулевой.

Пошлина на кокс увеличится до $1,3 с $1 за тонну.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) за 14 дней августа сложилась на уровне $73,7 за баррель, при этом дисконт к Brent - $13,2/б против $15,9/б за весь июль. Котировка Urals NWE CIF Rotterdam в первые две недели августа достигла $73 за баррель (скидка к Brent - $13,8/б против $16,8/б в июле), Urals Med Aframax CIF Augusta - $74,3/б (скидка к Brent - $12,5/б в августе по сравнению с почти $15 в июле).

Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB). Так, в отчетном периоде августа нефть Urals в порту Приморск продавалась по $71,1 за баррель (дисконт к Brent - $15,7/баррель) по сравнению с $61 за баррель в июле (дисконт к Brent - чуть выше $19/баррель), в порту Новороссийск - по $71,2 за баррель против $61,4 за баррель в июле (скидка снизилась до $15,6 по сравнению с $18,7 за баррель в июле).

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в первую половину августа котировка Urals DAP West Coast India выросла к июлю на $8,4/б и составила $81,1 за баррель, при этом дисконты к Brent сложились на уровне $5,7/б в первую половину августа против $7,4/б в июле.

Котировка ESPO blend FOB в порту Козьмино в августе выросла на $7,3/б - до $78,5/баррель, дисконт при этом снизился с почти $8 в июле за баррель до $7,25 за баррель в первой половине августа.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. РФ переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё не продается по установленному их правительствами потолку - price cap (с 5 декабря - $60 за баррель). РФ запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45/б.