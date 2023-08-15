Европейские фондовые рынки завершили торги заметным снижением

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынки акций Западной Европы снизились по итогам торгов вторника на фоне слабых статданных из Китая, спровоцировавших общее падение аппетита к риску.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 на закрытие рынка во вторник опустился на 0,93% и составил 455,57 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,57%, германский DAX - 0,86%, французский CAC 40 - 1,1%, испанский IBEX 35 - 0,87%. Биржи Италии были закрыты 15 августа из-за праздника.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, опубликованные во вторник, показали замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в июле.

Народный банк КНР принял неожиданное для рынка решение понизить ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,5% годовых с 2,65%. Это было воспринято трейдерами как дополнительный сигнал того, что экономика страны испытывает трудности в условиях спада на рынке недвижимости и слабых потребительских расходов, отмечает Trading Economics.

Отчет Национального статистического управления (ONS) Великобритании показал ускорение роста зарплат британцев во втором квартале до рекордного уровня - 7,8%. Эти данные усилили опасения инвесторов, что Банку Англии придется сохранять жесткую денежно-кредитную политику дольше, чем ожидалось ранее.

Следующее заседание британского ЦБ состоится 21 сентября, и он может вновь повысить базовую ставку с учетом ускорения темпов роста зарплат в стране, полагает заместитель старшего экономиста по Британии Capital Economics Рут Грегори, слова которой приводит MarketWatch.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, неожиданно повысился в августе до минус 12,3 пункта с минус 14,7 пункта в июле. Эксперты в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне, который был минимальным с декабря прошлого года, отмечает Trading Economics.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 во вторник стали акции шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB, подешевевшие на 6,3%.

Кроме того, резко упали котировки бумаги страховой компании Phoenix Group Holdings (-3,6%) и туроператора TUI AG (-3,5%).

Акции Marks & Spencer Group, подорожавшие на 8,3%, стали лидером роста во вторник. Британская сеть универмагов сообщила о росте сопоставимых продаж продуктов питания в первые 19 недель 2024 финансового года более чем на 11%, одежды и товаров - более чем на 6%. Ритейлер также прогнозирует повышение прибыли по итогам фингода.

Рыночная стоимость UBS снизилась на 0,6% по итогам торгов. Накануне стало известно, что швейцарский банк согласился выплатить $1,44 млрд для урегулирования обвинений регуляторов США в нарушениях при секьюритизации и продаже ипотечных бумаг в период до мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Бумаги европейских нефтекомпаний подешевели вслед за снижением цен на нефть. Стоимость акций BP plc упала на 1,6%, TotalEnergies - на 0,9%, Shell - на 1,1%.