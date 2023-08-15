Индекс экономических ожиданий в Германии неожиданно вырос в августе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Германии в августе вырос индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW. В августе он составил минус 12,3 пункта против минус 14,7 пункта в июле.

Эксперты в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне, который был минимальным с декабря прошлого года, сообщает Trading Economics.

Индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в августе понизился до минус 71,3 пункта с минус 59,5 пункта в июле, обновив минимум с прошлого октября.

"Индикатор экономических ожиданий в Германии по-прежнему отрицательный, но он немного повысился по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты финансового рынка полагают, что к концу года экономическая ситуация несколько улучшится, - сказал Ахим Вамбах, президент ZEW. - Однако возросшие ожидания следует рассматривать в контексте значительно худшей оценки текущей экономической ситуации в Германии".

По его словам, большинство респондентов не ожидают дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне или США.