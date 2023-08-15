Рост зарплат британцев в апреле-июне достиг рекордных 7,8%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Размер средней недельной зарплаты без учета бонусов в Великобритании в апреле-июне подскочил на 7,8%, зафиксировав рекордный рост за все время подсчета этого показателя, то есть с 2001 года, сообщило Национальное статистическое управление (ONS).

В марте-мае зарплаты выросли на 7,5%, согласно пересмотренным данным. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем ожидали замедления до 7,3%.

Активный рост оплаты труда является объектом пристального внимания Банка Англии, поскольку он оказывает повышательное давление на инфляцию. В июне инфляция в Великобритании опустилась до 7,9% в годовом выражении с 8,7% в мае, июльские данные будут опубликованы в среду.

Следующее заседание британского ЦБ состоится 21 сентября, и регулятор может вновь повысить ключевую процентную ставку на фоне увеличения зарплат в стране, полагает заместитель старшего экономиста в Capital Economics Рут Грегори.

Тем временем безработица в Великобритании во втором квартале повысилась до 4,2% с 4% в марте-мае, хотя аналитики не ожидали изменения показателя.

Регулятор может быть доволен ростом безработицы, написала Грегори. Однако "охлаждение рынка труда не сказалось на темпах роста оплаты труда", добавила она.

Сейчас ключевая ставка Банка Англии составляет 5,25%. Capital Economics ожидает её подъема до 5,5% в сентябре.