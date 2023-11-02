Hugo Boss в III квартале увеличил выручку на 10%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG в третьем квартале 2023 года увеличил выручку на 10%, немного сильнее ожиданий рынка, и подтвердил прогнозы на текущий год в целом.

Выручка компании в июле-сентябре выросла до 1,03 млрд евро с 933 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный FactSet, предусматривал выручку в 1,02 млрд евро.

Чистая прибыль составила 63 млн евро по сравнению с 60 млн евро годом ранее.

Показатель EBIT увеличился на 12%, до 103 млн евро.

Компания зафиксировала рост выручки во всех регионах присутствия. Так, выручка в Северной и Южной Америках увеличилась на 16%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 8%, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA) - на 9%.

Компания по-прежнему прогнозирует рост выручки на 12-15% в текущем году, до 4,1-4,2 млрд евро. Если прогноз оправдается, годовая выручка станет рекордной в истории компании. Показатель EBIT, как ожидается, повысится на 20-25%, до 400-420 млн евро.

С начала 2023 года капитализация Hugo Boss увеличилась на 7,1% - до 3,8 млрд евро.