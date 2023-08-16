HeadHunter оценил выплаты по windfall tax в 268-536 млн рублей

Компания рассчитывает завершить выплаты до 30 ноября

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Менеджмент HeadHunter (HH) оценил выплаты по windfall tax в диапазоне от 268 млн рублей до 536 млн рублей, говорится в финансовом отчете компании.

HH намерена совершить выплаты по windfall tax до 30 ноября 2023 года, сообщается в документе.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) ранее в августе.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

К плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в РФ через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским.

Налог не коснется компаний, созданных после 1 января 2021 года (за исключением тех, которые были созданы путем реорганизации); малого и среднего бизнеса; организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога; нефтегазовых и нефтеперерабатывающих, а также организаций, имеющих долю в таких компаниях не менее 75%, и участников КГН, в которые входят такие компании; угольных компаний; производителей СПГ; компаний, которые в 2018-2019 годах не имели выручки от реализации.

Не будут платить налог кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России или Агентства по страхованию вкладов; а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета и при этом не выплачивали дивиденды в 2021-2022 гг.