Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% на минудобрения

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минфин в ходе рассмотрения на пленарном заседании Госдумы в первом чтении законопроекта о введении в РФ с 2024 года налога на сверхприбыль компаний сообщил о распределении налоговой нагрузки среди топ-50 плательщиков.

"Если брать топ-50 плательщиков, то из них 20% придется на предприятия в области добычи твёрдых полезных ископаемых, 19% придется на производителей минеральных удобрений, 13% будет металлургический комплекс, 12% будут предприятия оптовой и розничной торговли, я имею в виду от общей суммы платежей топ-50 плательщиков, 9% - на организации банковской сферы, ну и все остальные отрасли это - нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая промышленность, составят порядка 5%. Все остальные плательщики - это менее 1%", - сказал в ходе выступления замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Касательно количества плательщиков, всего плательщиков будет порядка 2,5 тыс., и это менее 3% от общего количества организаций", - добавил замминистра.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается, что введение налога приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей.