Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

К плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в РФ через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским.

Налог не коснется компаний, созданных после 1 января 2021 года (за исключением тех, которые были созданы путем реорганизации); малого и среднего бизнеса; организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога; нефтегазовых и нефтеперерабатывающих, а также организаций, имеющих долю в таких компаниях не менее 75%, и участников КГН, в которые входят такие компании; угольных компаний; производителей СПГ; компаний, которые в 2018-2019 годах не имели выручки от реализации.

Не будут платить налог кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России или Агентства по страхованию вкладов; а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета и при этом не выплачивали дивиденды в 2021-2022 гг.

Налоговой базой для windfall tax будет денежное выражение сверхприбыли прошлых лет, которая определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и за 2022 год над прибылью за 2018 и за 2019 годы. Прибыль будет исчисляться как сумма налоговых баз по налогу на прибыль организаций с учетом переноса убытков предыдущих периодов. При этом не будет учитываться ряд налоговых баз, в том числе доходы от дивидендов, от операций с ценными бумагами, от продажи долей участия или акций, финрезультаты деятельности ЦБ в рамках закона "О Банке России", прибыль от КИКов (контролируемые иностранные компании - ИФ), прибыли участников специальных инвестконтрактов, доходы международных холдинговых компаний от использования прав на интеллектуальную собственность.

Для компаний, участвующих в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, при определении прибыли не будет учитываться налоговая база от осуществления деятельности, связанной с реализацией инвестпроекта по этому соглашению.

Налоговая база принимается равной нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась не более величины прибыли за 2018 и прибыли за 2019 годы, а также если она оказалась не более 1 млрд рублей (это положение не будет применяться для участников КГН).

По расчетам Минфина, основными плательщиками налога будут предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых (20% налога, который уплатят Топ-50 плательщиков), производители минеральных удобрений (19%), металлургический комплекс (13%), предприятия оптовой и розничной торговли (12%), организации банковской сферы (9%), сообщал ранее Сазанов.

Нефтехимические предприятия, производители электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая отрасль заплатят порядка 5% от ожидаемой от ТОП-50 суммы, все остальные плательщики - менее 1%. Всего Минфин ожидает порядка 2,5 тыс. плательщиков этого налога, то есть менее 3% от общего количества организаций.