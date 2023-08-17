Группа "Черкизово" в I полугодии увеличила расходы на рекламу в 1,4 раза

Бонусы сотрудникам увеличились почти в семь раз

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года группа "Черкизово" потратила на рекламу и маркетинг 1,567 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем январь-июнь 2022 года (1,095 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Бонусы сотрудникам в рамках долгосрочной программы стимулирования выросли почти в 7 раз, до 484 млн рублей с 70 млн рублей в первом полугодии прошлого года.

На услуги в области информтехнологий и связи компания за шесть месяцев затратила 221 млн рублей против 151 млн рублей год назад.

Зарплата (за исключением расходов по пенсионному обеспечению) составила 4,028 млрд рублей против 3,662 млрд рублей соответственно.

Всего коммерческие, общехозяйственные и административные расходы выросли до 14,741 млрд рублей по сравнению с 11,148 млрд рублей в первом полугодии прошлого года.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В первом полугодии этого года выручка группы выросла до 102,8 млрд рублей с 88,9 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 16,6 млрд рублей с 7,2 млрд рублей соответственно.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тысяч га сельскохозяйственных земель.