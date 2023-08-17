Группа "Черкизово" оценила выплаты по налогу на сверхприбыль в 400 млн руб.

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Группа Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, оценила налог на сверхприбыль в 400 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Группа намерена выплатить гарантийный депозит в установленные сроки. Сумма налога будет представлена в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2023 год.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Выручка в 2022 году по МСФО увеличилась до 184,3 млрд рублей со 160,2 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль группы снизилась до 14,6 млрд рублей с 16,9 млрд рублей.

В первом полугодии этого года выручка выросла до 102,8 млрд рублей с 88,9 млрд рублей год назад, чистая прибыль - до 16,6 млрд рублей с 7,2 млрд рублей соответственно.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Налог на сверхприбыль

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) ранее в августе.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.