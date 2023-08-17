Акционерам "Черкизово" рекомендовано утвердить дивиденды в размере 118,43 рубля на акцию

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в России, рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 118,43 рубля на акцию, сообщает компания.

Закрытие реестра акционеров, имеющих право на их получение, - 10 октября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 20 сентября в заочной форме. В нем примут участие владельцы акций, включенные в реестр по состоянию на 26 августа этого года.

"Черкизово" выплачивает дивиденды с 2014 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия.

В 2022 году дивиденды не выплачивались. По итогам первого полугодия 2021 года их размер составил 85,27 рубля на акцию, по итогам 2021 года - 148,05 рубля на акцию.

Основным владельцем группы "Черкизово" является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей - генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова - 27,35% у каждого, их матери - Лидии Михайловой - 15,03%, доля финансового директора Людмилы Михайловой - 0,41%. Испанской Grupo Fuertes (проект "Тамбовская индейка") принадлежит 11,12%. Free float - чуть более 2%. Уставный капитал разделен на 42 млн 222 тыс. 042 акции номиналом 1 копейка.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки.

Выручка группы в 2022 году по МСФО увеличилась до 184,3 млрд рублей со 160,2 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль группы снизилась до 14,6 млрд рублей с 16,9 млрд рублей. В первом полугодии этого года выручка выросла до 102,8 млрд рублей с 88,9 млрд рублей год назад, чистая прибыль - до 16,6 млрд рублей с 7,2 млрд рублей соответственно.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.