Группа "Черкизово" увеличила полугодовую выручку на 15,6%, до 102,8 млрд рублей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии выручка группы "Черкизово" составила 102,8 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем годом ранее (88,9 млрд рублей), говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль группы выросла до 16,6 млрд рублей с 7,2 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль увеличилась до 32,9 млрд рублей с 19,2 млрд рублей, скорректированная EBITDA - до 16,5 млрд рублей с 12,4 млрд рублей.

Компания также сообщила, что выручка от реализации мяса кур в первом полугодии выросла до 65,65 млрд рублей с 52,97 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, свинины - до 17,57 млрд рублей с 17,3 млрд рублей, продукции мясопереработки - до 18,29 млрд рублей с 17,29 млрд рублей, продукции растениеводства - до 3,66 млрд рублей с 2,63 млрд рублей соответственно. Выручка от продажи мяса индейки снизилась до 6,14 млрд рублей с 8,1 млрд рублей год назад.

Скорректированная EBITDA в сегменте по производству куриного мяса повысилась до 13,999 млрд рублей с 10,42 млрд рублей, индейки - до 306 млн рублей с 285 млн рублей. В секторе мясопереработки этот показатель вырос до 1,85 млрд рублей с 1,14 млрд рублей, в производстве свинины - снизился до 2,53 млрд рублей с 2,75 млрд рублей год назад. Скорректированная EBITDA в растениеводстве составила 169 млн рублей. В первом полугодии прошлого года этот показатель был отрицательным - 315 млн рублей.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Выручка группы в 2022 году по МСФО увеличилась до 184,3 млрд рублей со 160,2 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль группы снизилась до 14,6 млрд рублей с 16,9 млрд рублей.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тысяч га сельскохозяйственных земель.