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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тысяч, до 239 тысяч человек с пересмотренных 250 тысяч неделей ранее, сообщило Минтруда США.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 240 тысяч с объявленного ранее уровня в 248 тысяч.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло на 2,75 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 234,25 тысячи.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 5 августа, увеличилось до 1,716 млн по сравнению с 1,684 млн в предшествующую неделю.

Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали повышения на 6 тысяч - до 1,7 млн.

Минтруда США
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