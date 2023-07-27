Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось до минимума за 5 месяцев

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 221 тыс. человек с 228 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличение числа заявок до 235 тыс.

Количество заявок, поданных на прошлой неделе, является минимальным за пять месяцев.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизился до 233,75 тыс. с 237,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июля, рухнуло на 59 тыс., до 1,69 млн по сравнению с пересмотренными 1,749 млн неделей ранее. Показатель достиг минимума с января.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя на 4 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели (1,754 млн), до 1,75 млн.