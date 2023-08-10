Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума с начала июля

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 248 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Это максимальный уровень с начала июля.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения числа заявок всего до 230 тыс.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло на 2,75 тыс. - до 231 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 июля, сократилось до 1,684 млн по сравнению с пересмотренными 1,692 млн в предшествующую неделю.

Между тем эксперты в среднем ожидали повышения на 10 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,710 млн.