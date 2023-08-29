Китайский девелопер Country Garden попросит отсрочку по юаневым бондам

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Country Garden Holdings, один из крупнейших негосударственных застройщиков в Китае, планирует попросить отсрочку по облигациям на 3,9 млрд юаней ($535,3 млн), пишет Financial Times.

Издание ознакомилось с предложением, согласно которому компания просит кредиторов предоставить грейс-период в 40 дней по бумагам со сроком погашения 4 сентября. Голосование по вопросу отсрочки состоится не позднее 31 августа.

В начале текущего месяца Country Garden не смогла осуществить процентные выплаты на сумму $22,5 млн по долларовым бондам номинальным объемом $1 млрд.