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Китайский застройщик Evergrande потерял $81 млрд в 2021-2022 годах

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Китайская девелоперская компания China Evergrande Group отчиталась о совокупных убытках в размере $81 млрд за 2021 и 2022 годы на фоне падения местного рынка недвижимости и дефолта по облигациям.

Evergrande, находящаяся в процессе длительной реструктуризации, обнародовала некоторые финансовые показатели впервые с 2021 года, отмечает Financial Times.

Убыток компании в 2021 году составил 476 млрд юаней ($66 млрд), в 2022 году - 106 млрд юаней. Выручка в 2021 году упала вдвое, до 250 млрд юаней с 507 млрд юаней в 2020 году.

"Публикация результатов, вероятно, означает, что руководство компании и регуляторы наконец осознали, что восстановление рынка жилья не гарантировано, - отметил инвестиционный директор финкомпании Kaiyuan Capital Брок Сильверс. - Недавние экономические данные указывают на то, что Evergrande не может просто переждать текущий кризис и обнародовать результаты, когда ситуация станет более благоприятной".

Совокупный долг Evergrande, превышавший $300 млрд на момент дефолта по облигациям в 2021 году, достиг $340 млрд к концу 2022 года, несмотря на распродажу активов.

"У компании больше нет бизнес-модели, способной поддерживать текущий объем долга, - сказал Сильверс. - Нас ждет политически сложное и экономически болезненное решение о спасении сектора, хотя Пекин пока не признает эту реальность".

Торги акциями Evergrande были остановлены в марте 2022 года, поскольку компания не публиковала финансовую отчетность. Если период приостановки торгов достигнет 18 месяцев, существует риск делистинга бумаг компании с Гонконгской биржи, отмечает FT.

Аудитором отчетности Evergrande выступила компания Prism Hong Kong and Shanghai Limited. Компания отметила наличие "значительной неопределенности" в отношении способности девелопера продолжать операции, однако аудитор не смог получить достаточной информации для формулирования четкого мнения относительно этого.

Evergrande Китай Гонконг
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