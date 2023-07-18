РКН обязал 12 сервисов онлайн-объявлений не допускать размещения запрещенной информации

Они также должны будут обеспечить интеграцию с госуслугами

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор опубликовал перечень из 12 сервисов онлайн-объявлений (классифайдов), в который, в частности, вошли "Авито", HeadHunter, Циан и два сервиса "Яндекса", которые обязаны не допускать размещения на своих площадках запрещенной информации, а также обеспечить интеграцию с "Госуслугами".

Список составлен в соответствии со статьей 10.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В перечень включены Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, "Авито", "Домклик", "Зарплата.ру", "Профи", "Работа.ру", "Циан", "Юла", а также "Яндекс Недвижимость" и "Яндекс Услуги".

В службе напомнили, что законодательство обязывает владельцев классифайдов не допускать использование принадлежащих им интернет-ресурсов в целях размещения противоправной информации, обеспечить интеграцию сервиса с ЕСИА и "Госуслугами", разместить свои контактные данные и установить счетчик посещаемости.

На сайте РКН опубликована детальная информация о регулировании сервисов размещения объявлений: представлены сведения о включенных в реестр сайтах, общая информация, касающаяся регулирования их деятельности, формы для обращений владельцев и пользователей.

Президент подписал закон о классифайдах в конце декабря 2022 года, закон вступил в силу в марте 2023 года.

Закон устанавливает обязанности для владельцев сервисов онлайн-объявлений, предназначенных для организации взаимодействия пользователей между собой путем размещения объявлений на русском языке, доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей интернета, находящихся на территории России. Согласно закону, владельцем сервиса размещения объявлений может выступать российское юридическое лицо или гражданин России, не имеющий гражданства другого государства. В законе указывается, что российским юридическим лицом является юридическое лицо, находящееся под контролем России, и региона, и муниципального образования, и гражданина России, не имеющего гражданства другого государства, и контролируемых ими совместно или по отдельности лиц. При этом под контролем понимается возможность определять решения, принимаемые российским юридическим лицом в силу наличия права прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного юридического лица, говорится в законе.

Закон вступил в силу 1 марта 2023 года.