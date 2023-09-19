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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

"Циан" получил одобрение правкомиссии по иностранным инвестициям на покупку SmartDeal

Основная часть сделки закрыта

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Cian Plc. (холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан") получил разрешение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями РФ на покупку 100% сервиса регистрации сделок SmartDeal и закрыл основную часть сделки, сообщила компания во вторник.

Речь идет о покупке ООО "Практика Успеха".

При этом CEO SmartDeal Алексей Макаров перешел на работу в "Циан" на пост директора направления "Транзакционный бизнес" в департаменте управления продуктами.

SmartDeal позволяет регистрировать сделки в Росреестре для банков и застройщиков. Компания была основана в 2017 году. С 2021 года между "Циан" и SmartDeal действует партнерское соглашение.

Впервые "Циан" сообщил о покупке SmartDeal в январе 2022 года, однако в мае 2023 года переподписал соглашение о консолидации актива из-за задержки в получении регуляторных разрешений.

Циан Cian SmartDeal
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