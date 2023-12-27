Глава "СИБУРа" ждет роста финансовых результатов в 2023 году лучше прогнозов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" заканчивает 2023 год с положительными результатами, они будут лучше результатов 2022 года и лучше бизнес-плана-2023, заявил телеканалу "Россия 24" глава компании Михаил Карисалов .

"Финансовые результаты неплохие, они позволяют продолжать двигаться нам вперед. Факт (фактические результаты - ИФ) 11 месяцев показывает, что относительно бизнес-плана и в динамике относительно 2022 года мы отработали лучше. Это, конечно, и инвестиционная программа, упомянутая мной лицо "СИБУРа" как работодателя, заработные платы и, безусловно, налоги - более 120 млрд рублей налогов компания в 2023 году заплатила", - сказал он.

Карисалов подчеркнул, что операционные результаты компании тоже на хорошем уровне, несмотря на последствия санкционного давления - сложности обеспечения сырьем, изменения в логистике, контрактных и торговых схемах.

"Ни одной тонны не потеряно из-за отсутствия спецхимии, катализаторов. Мы существенно упрочили свои позиции на внутреннем рынке - всей, практически, гаммы наших полимерных материалов. Выросли с более 60% (...) - сегодня эта цифра приближается к 75%. Такое импортозамещение в действии - огромная работа наших партнеров, то есть, отраслей, которые идут за нами. В автомобилестроении, в сельском хозяйстве, в медицине, в гибкой упаковке, в ЖКХ - практически во всех этих сегментах мы двухзначными процентами удвоились по применению именно материалов, выпускающихся на территории России, в частности, "СИБУРом", - пояснил глава компании.

Также он отметил, что в уходящем году инвестиции в предприятия "СИБУРа" в Татарстане превысили 50 млрд рублей.