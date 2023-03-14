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Акционерам "СИБУРа" рекомендовали утвердить дивиденды за 2022 год в 9,2 рубля на акцию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУРа" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 9,2 рубля на акцию. Эта информация раскрыта на портале НРД.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 28 апреля 2023 года. Годовое собрание акционеров планируется провести в заочной форме 17 апреля.

Уставный капитал нефтехимической компании поделен на 2 562 916 589 акций, то есть на выплату дивидендов будет направлено 23,58 млрд рублей.

Акционеры компании рассматривали 30 июня 2022 года вопрос о выплате дивидендов за первый квартал 2022 года, 13 мая акционеры должны были утвердить финальные дивиденды за 2021 год, но информация не раскрыта, равно как и полученная за 2021 год чистая прибыль компании.

В повестке собрания кроме стандартных вопросов - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО "СИБУР Холдинг".

В соответствии с дивидендной политикой компании, минимальный коэффициент дивидендных выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

По итогам 9 месяцев 2021 года "СИБУР" направил на дивиденды 159,77 млрд рублей.

Акционеры "СИБУРа" - Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" (12,325%, из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова - 2,59%), акционеры "ТАИФа" - 15%.

СИБУР НРД Леонид Михельсон Геннадий Тимченко Кирилл Шамалов Дмитрий Конов
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