Концентрация проблем держит биржевую цену ДТ на рекордах. Обзор

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дизельное топливо непрерывно дорожало на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже последние три недели, увеличившись за это время в цене почти на 20% и достигнув рекордных 68 тысяч рублей за тонну по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России). В пятницу объем продаж летнего ДТ на площадке вырос, и цена наконец-то снизилась – до 67 764 руб./т., свидетельствуют данные СПбМТСБ.

Является ли пятничное снижение первым признаком коррекции, пока сказать сложно. Зато очевиден явный дисбаланс спроса и предложения на СПбМСТБ в дизельном сегменте, что не может не вызывать вопросы – производство ДТ в России значительно превышает потребление. Собеседники агентства недоумевают по поводу продолжительного отсутствия мер со стороны регуляторов.

Демпферные обороты

По индексу европейской части России, который является ориентиром выплаты топливного демпфера, цена ДТ в пятницу снизилась до 67 658 руб./т. Всю текущую неделю она была выше отсечки 64 620 руб./т, после которой демпфер для нефтяных компаний становится нулевым. Если до конца августа биржевые цены останутся на текущем уровне, нефтяники лишатся бюджетных выплат (демпфер не выплачивается, если среднемесячная цена на нефтепродукт формируется выше отсечки).

Собеседники агентства на топливном рынке разделились во мнениях относительно того, сложится ли прецедент невыплаты нефтяникам демпфера из-за высокой стоимости нефтепродуктов. Ряд собеседников считает, что спрос на дизтопливо на бирже настолько высок, что значительно снизить цены до конца месяца не удастся. Другие высказывают мнение, что дизельный сегмент сильно перегрет, снижение цен неизбежно, а итоги пятничных торгов дают все шансы на хорошую коррекцию.

Примерно та же ситуация недавно разворачивалась в бензиновом сегменте: долгое время цена росла, преодолела обнуляющую демпфер отметку (Аи-92 – 62590 руб./т.), но затем упала до подходящего уровня и сейчас держится чуть выше демпферной отсечки. Нефтяники примут все меры, чтобы довести среднемесячную дизельную цену до уровня, необходимого для получения демпфера, склоняется большинство собеседников агентства. Для компаний было бы глупо потерять последний месяц хороших выплат по демпферу, считают они. В сентябре, согласно изменению в законодательстве, топливный демпфер будет урезан в два раза.

Как сообщалось, нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в июле 110,4 млрд руб., в июне - 78,6 млрд руб., в мае - 103,5 млрд руб., в апреле - 107,2 млрд руб. Последняя корректировка была в апреле.

Скопище причин

Причины роста цены на дизтопливо сплелись в плотный клубок проблем, распутать который регуляторы пока не могут. Хотя в России и производятся достаточные объемы бензина, а дизеля даже кратно больше потребления, на бирже явный дисбаланс спроса и предложения. Без достаточного объема продаж цены на ДТ снизить невозможно.

В стране сейчас высокий спрос на нефтепродукты в сезон отпусков, разгар сельскохозяйственных работ, активная фаза закупок топлива для отдаленных регионов в рамках северного завоза. Ряд НПЗ продолжает ремонты, некоторые заводы не смогли своевременно закончить профилактику, к чему добавился еще и фактор ухода с СПбМТСБ белорусских НПЗ. Крупные покупатели из числа промышленных и инфраструктурных компаний активизировали закупки топлива на бирже, они приобретают большие объемы, не особо волнуясь за цену, тогда как для топливных трейдеров и сетей АЗС биржевая цена – прямое влияние на прибыльность бизнеса.

Масла в огонь добавляет высокий экспортный паритет: продажи нефтепродуктов за границу гораздо выгоднее поставок на внутренний рынок, отчего растет как официальный, так и "серый" экспорт. При этом в подвисшем состоянии остается принятие хоть каких-то мер для пересечения "серого" экспорта. Топливный рынок недоумевает: еще недавно ведомствами активно обсуждались список специальных экспортеров нефтепродуктов, лицензирования экспорта нефтепродуктов, другие шаги – но конкретных решений до сих пор нет.

И с транспортом плохо

Кроме того, как рассказали "Интерфаксу" представители топливного рынка, усугубляются проблемы транспортировки нефтепродуктов, купленных на бирже. Сроки доставки по железной дороге значительно выросли, в некоторых случаях ожидание доходит до 90 дней. Поэтому стал очень востребован транспорт по трубе. Но и здесь возникают сложности с пределами налива на линейных производственно-диспетчерских станциях.

Собеседники агентства утверждают, что проблемы транспортировки нефтепродуктов уже много раз поднимались на еженедельных штабах Минэнерго. Там "Интерфаксу" сообщили, что ведомство занимается данным вопросом на системной основе, в том числе прикладывая усилия для повышения приоритета нефтеналивных грузов в очередности перевозок по железной дороге.

В РЖД заявили, что держат на особом контроле доставку топлива для регионов. Внутрироссийские перевозки имеют приоритет. РЖД принимает все объёмы, которые предъявляются нефтяными компаниями. В установленные сроки доставляется почти 100% всей продукции, говорят в компании.

"На южном направлении отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями. Это затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объёмов перевозок. По отдельным терминалам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах ЮФО наличие цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз. РЖД находятся в контакте с нефтяными компаниями. Готовы предлагать варианты повышения эффективности доставки и решать все возникающие проблемы в режиме реального времени", - отметили в РЖД.

Как пояснили агентству в СПбМТСБ, у биржи нет возможности в полной мере отслеживать проблемы перевозок нефтепродуктов, поскольку она не является участником перевозочного процесса. Но, реагируя на обращения участников торгов, площадка провела анализ сроков поставки по биржевым договорам и выявила, что с марта возникли проблемы с транспортировкой нефтепродуктов на Восточном полигоне, в связи с чем срок поставки по данному направлению был увеличен до 60 дней. Кроме того, по ряду базисов в мае-июне срок поставки нефтепродуктов превышает 30 дней. Обращения по проблемам, связанным с трубопроводной транспортировкой биржевых нефтепродуктов, отсутствуют, сказали на бирже.

СПбМТСБ подчеркивает, что именно для повышения прозрачности логистики и возможности отслеживания выполнения договоров на бирже запущен механизм транспортировки нефтепродуктов по железной дороге с участием Оператора товарных поставок (ОТП). Площадка надеется, что к началу 2024 года основная доля поставок биржевых нефтепродуктов будет осуществляться с участием ОТП РЖД, что позволит получать более подробную статистику о проблемах.

В Федеральной антимонопольной службе ситуацию на топливном рынке не комментируют.