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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Источники сообщили о перебоях с поставками дизельного топлива аграриям

Кроме того, дизельное топливо резко подорожало

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российские аграрии, которые сейчас ведут уборку урожая и готовят поля под будущий сев, сталкиваются с резким ростом цен на дизельное топливо, к тому же есть перебои с его поставками в ряд регионов, сообщили "Интерфаксу" источники на топливном и аграрном рынках.

В частности, с 3 по 10 августа цена на летнее дизельное топливо повысилась на 2 723 рубля за тонну (или на 4,27%). В ряде регионов, по словам источников, рост цен превысил 5%. По состоянию на 11 августа, цена достигла в среднем по стране 66 565 рублей за тонну.

Источники также отметили, что существуют проблемы со своевременной поставкой ОАО "РЖД" вагонов с нефтепродуктами в адреса конечных филиалов топливопоставляющих компаний.

Минсельхоз в начале августа сообщал, что получил от ряда регионов обращения о росте цен на горюче-смазочные материалы для АПК. Эти обращения были рассмотрены на специальном совещании.

18 августа в пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что в Минтранс и Минэнерго направлены обращения по этим проблемам.

"Дополнительно 17 августа на площадке Минэнерго с участием Минсельхоза и топливных компаний проведено совещание по стабилизации цен на ГСМ, особенно в важных аграрных регионах. По его результатам топливным компаниям рекомендовано принять комплекс мер по сдерживанию цен на ГСМ", - заявили в пресс-службе.

Минсельхоз Минтранс Минэнерго РЖД
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