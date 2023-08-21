Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк сообщил, что с 1 сентября 2023 года введет комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США на счета клиентов малого и микробизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в размере 50% от суммы перевода, минимум $1 тысяча, но не более суммы поступления.

Для физлиц минимальная комиссия вырастет вдвое - до $1 тысячи. Комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США в размере 50% от суммы перевода для физлиц банк ввел с 20 июня (минимальная сумма тогда была установлена в размере $500).

Максимальный размер комиссии с 1 сентября составит $10 тысяч.

"Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа", - заявила кредитная организация.

Райффайзенбанк с 1 августа приостановил прием и покупку наличной валюты у физлиц. Это решение банк объяснил необходимостью эффективно управлять своей валютной позицией. При изменении ситуации кредитная организация пообещала возобновить покупку валюты у граждан.