Райффайзенбанк с 10 июня перестанет проводить платежи в долларах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 10 июня перестанет проводить исходящие платежи в долларах США, говорится в сообщении банка.

"С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять", - отмечает Райффайзенбанк.

Платежи в долларах, оформленные и отправленные до 16:00 по московскому времени 7 июня, будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений.

На входящие платежи в долларах США ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах, подчеркивает банк.