Спрос на новогодние туры по России вырос на 30% за год

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Спрос на новогодние туры по России в период с 25 декабря по 8 января 2024 года в августе на 30% выше, чем год назад, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Спрос на новогодние заезды в период с 25 декабря по 8 января вырос примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Такой прирост обусловлен не только более ранним началом зимних продаж, но и осознанным подходом туристов. Все больше людей понимают, что на старте кампании бронирования у них есть более широкий выбор как вариантов размещения, так и дат заездов. Предусмотрительные туристы бронируют туры на Новый год за 3-4 месяца до поездки", - отметил эксперт.

Среди самых популярных новогодних направлений у туроператоров - Краснодарский край (лидеры - Сочи и Красная Поляна), Кавказские Минеральные воды, горнолыжные курорты Архыз, Домбай и Шерегеш, а также Великий Устюг.

"Лидерство Краснодарского края вопросов не вызывает, как и второе место Кавказских Минеральных вод. Многие туристы поняли, что туры в Кисловодск надо бронировать заранее, за 20 дней до заезда туда уже вообще ничего не купишь. В Великом Устюге туристам интересен не только традиционный туристический поезд на Родину Деда Мороза, но и один из популярных местных пансионатов, откуда до Вотчины легко добраться на автобусе. На Красной Поляне активно бронируют отель "Поляна 1389", - сообщил вице-президент АТОР.

Как отметила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, спрос на новогодние туры в Сочи вырос, так как продажи зимних туров начались раньше, а цены на старте продаж близки к прошлогодним.

"Бронируются санатории, отели Красной поляны, крупные объекты Центрального и Имеретинского районов с развитой круглогодичной инфраструктурой. На старте продаж можно купить тур по самой выгодной цене: сейчас цены выше прошлогодних всего на 5-10%, но затем эта разница будет только увеличиваться", - сказала она.

По прогнозам туроператоров, пик новогодних продаж на внутренних направлениях придется на конец октября-начало ноября. К этому времени, как отметила директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, с ценами и предложениями на Новый год определятся все объекты и принимающие туроператоры. Сейчас выставили цены и открыли менее половины всех отелей.

"Как и раньше, приоритетными направлениями на новогодние праздники будут горнолыжные отели Красной Поляны, Приэльбрусья, Домбая, Архыза, а также отели приморского кластера в Сочи и Анапе, отели и санатории на курортах Кавказских Минеральных вод, гостиницы и новогодние экскурсионные туры в Петербург, Калининград и другие популярные города", - сообщила Громова.